Маккиннон — в двух очках от Кучерова в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Сегодня, 10 апреля, «Колорадо Эвеланш» обыграл на своей площадке «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2 (2:2, 3:0, 0:0). В составе «Колорадо» хет-трик оформил Натан Маккиннон.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Таким образом, на счету Маккиннона по итогам этой игры стало 137 (51+86) очков в текущей регулярке. Напомним, лидирует в гонке бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, у которого 139 (43+96) результативных баллов. Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 130 (31+99) очков.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.