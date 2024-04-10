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Кучеров вошёл в топ-30 в истории НХЛ по очкам в одном сезоне

Кучеров вошёл в топ-30 в истории НХЛ по очкам в одном сезоне
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Сегодня, 10 апреля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами. На счету россиянина стало 139 (43+96) очков в 77 матчах в текущем регулярном чемпионате, благодаря чему он вышел на 27-е место в истории НХЛ по очкам в одном сезоне.

Первые четыре строчки данного топа занимает Уэйн Гретцки с рекордом в 215 (52+163) результативных баллов в сезоне-1985/1986. Пятое место занимает Марио Лемье с 199 очками в сезоне-1988/1989.

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