Голкипер «Вашингтона» рассказал о важности голов Овечкина для клуба

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен рассказал о важности голов российского нападающего Александра Овечкина для столичного клуба.

«Это важные голы. Я имею в виду, что после перерыва на Матч звёзд нам был нужен каждый забитый им гол. Овечкин — хоккеист, который определяет игру, и мы рассчитываем, что он будет забивать важные голы для нашей команды и дальше», — приводит слова Линдгрена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом в концовке второго периода матча с «Детройт Ред Уингз» (2:1) с передачи Ти Джея Оши. Россиянин забросил свою 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Таким образом, Овечкин побил рекорд Майка Гартнера и установил новый рекорд по количеству сезонов в НХЛ с 30+ голами (18).