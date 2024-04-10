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В «Тракторе» рассказали, останется ли Алексей Заварухин на посту главного тренера команды

В «Тракторе» рассказали, останется ли Алексей Заварухин на посту главного тренера команды
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, останется ли Алексей Заварухин на посту главного тренера команды.

— Алексей Заварухин после такого плей-офф гарантировал себе работу на следующий сезон?

— Я не могу пока ответить на этот вопрос. У нас есть совет директоров, который принимает такие решения. Нам ещё нужно сесть всем вместе, поговорить, отчитаться, — сказал Волков в интервью Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне челябинцы не попали в плей-офф, а на старте регулярного сезона-2023/2024 уволили Анвара Гатиятулина с поста главного тренера команды и назначили на эту должность Алексея Заварухина. По итогам прошедшей регулярки «Трактор» занял шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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