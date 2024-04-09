«Трактор» ближе к чемпионству, чем мы все думали. Летом нужны точечные усиления

Красивая челябинская история имени манекена Германа, спичей Зака Фукале в раздевалке и беспощадного Бадди Робинсона закончилась. В принципе, в феврале в бронзу «Трактора» никто бы и не поверил: команда выглядела абсолютно разваленной на льду, никакой в обороне, а телеграм-каналы подкидывали дровишек слухами о том, что во властной вертикали «Трактора» не всё в порядке. Уже в последних матчах регулярки Челябинск собрался и перенёс свой хороший настрой и в плей-офф.

Совсем не верилось в Алексея Заварухина — в регулярном сезоне «Трактор» здорово раскрепостился в первых матчах после отставки Гатиятулина, играл с кайфом и использовал свои лучшие стороны. Однако потом казалось, что ничего больше тренерский штаб команде не давал, и Челябинск выглядел растерянным, если первым пропускал. В плей-офф Заварухин и его штаб пошли по самому надёжному пути: упрощение (но не отупление) игры, запредельная самоотверженность и чёткая реализация моментов помогли пройти два раунда. Ещё раз: в феврале это казалось сказкой.

После слов Алексея Кудашова о том, что у «Трактора» состав подобран для чемпионства, над тренером похихикали — мол, у тебя-то Гусек, Уил и компания. Однако это не значит, что у «Трактора» плохой состав. Работа Алексея Волкова была сильно недооценена — а он создал в Челябинске один из самых глубоких составов лиги. Можно говорить, что от многих хоккеистов «Трактора» остались только имена, но покажите какую-нибудь ещё команду, которая могла оставить в запасе олимпийского чемпиона Сергея Калинина и задвинуть в глубокий резерв технаря уровня Никиты Тертышного.

Алексей Волков и Владислав Третьяк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В «Тракторе» были чётко закрыты все позиции: хорошая линия центров, классные креативщики, быстрые ребята под меньшинство, нужный баланс домоседов и атакующих защитников (правда, лишь с одним праворуким). Даже не блиставшие в гладком сезоне легионеры в плей-офф показали себя, а Бадди Робинсон сыграл по завету Бориса Бритвы: «Тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надёжно». Перед плей-офф казалось, что этот потенциал «Трактор» использует не на 100%, но Заварухин и его штаб разрушили все сомнения, которые возникли после регулярки в стиле шаляй-валяй.

Понятно, что по имиджу Волкова бьют старые авангардовские мемы про Лисина и отдельные крупные кляксы: например, загадочный обмен Роба Хэмилтона, который был осуществлён за пару дней до тренерской смены, или контракт так и не сыгравшего в этом сезоне Андрея Чибисова. Из-за этих клякс репутация челябинского менеджера напоминает анекдот про шотландца — строителя мостов, но в целом у селекции «Трактора» было больше удачных попаданий, чем наоборот. Это касается и обмена Юртайкин — Фатеев, и попадания с Фукале, и обмена Дронова из «Металлурга».

«Трактор» заканчивает плей-офф с двумя уже готовыми тройками на следующий сезон: Шабанов — Ткачёв — Юртайкин и Бурдасов — Дер-Аргучинцев — Кравцов. У всех этих игроков либо есть действующий контракт на следующий сезон, либо они являются ограниченно свободными агентами. В плей-офф эти звенья значились вторым и третьим: и хотя это было скорее на бумаге, в межсезонье Челябинск вполне может попытаться собрать ещё одно ударное звено.

Деньги на это должны быть. По свежим сообщениям коллег, клуб не будет продлевать контракт с Сергеем Калининым (по данным «СЭ», получает 50 млн в год), Никитой Сошниковым (те же деньги). Андрей Чибисов, если останется в клубе, то точно не на прежних условиях (60 млн) — и вот мы уже имеет средства, которых хватит на приглашение двух классных игроков. Возможно также расторжение контракта с Владимиром Жарковым (32 млн).

Непонятной остаётся судьба Никиты Тертышного. После прорывного сезона два года назад форвард сильно и резко сдал, и это нельзя объяснить только отъездом связки Гика – Седлак: высокий класс форварда виден. В декабре «Трактор» якобы был близок к обмену Никиты в «Северсталь» на другого Никиту, Коростелёва, однако чуть ли не в последний момент на трейд якобы было наложено вето высокопоставленными лицами. Возможно, после того, как Никита в плей-офф почти не играл, это вето снято — и Тертышный в своих «сториз» сегодня фактически попрощался с «Трактором».

Бадди Робинсон Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Селекционная политика «Трактора» зависит и от лимита на легионеров. В последние дни поступают противоречивые данные: то пишут про возвращение к пяти иностранцам, то всё-такт настаивают на сохранении нынешнего. Понятно, что Джек Родевальд вряд ли бы остался в команде при обеих вариантах лимита, а вот судьба Бадди Робинсона, вполне возможно, зависит от этого. Почти двухметровый американец показал, что он идеальный игрок для весеннего хоккея, однако продуктивность в регулярке вызывала вопросы. При квоте в пять иностранцев Бадди должен оставаться, при сохранении трёх — уже вопрос в том, будут ли на рынке лучше варианты.

От лимита зависит и работа с защитниками. Как ни крути, «Трактору» не хватает явно выраженного атакующего «разыгрывающего» под большинство, а ими в большинстве случаев в лиге выступают североамериканцы. Кроме того, противоречивые данные поступают о судьбе Альберта Яруллина: одни источники пишут, что защитник вернётся в родной «Ак Барс», другие пишут, что «Трактор» ведёт переговоры о новом контракте. Партнёр Яруллина Виктор Антипин тоже становится НСА — и клубу нужна будет пара защитников такого же уровня.

Но чуть ли не ключевой задачей для менеджмента «Трактора» становится работа с тренерским штабом. Заварухин показал, что может оставаться на посту главного тренера, он умеет создавать и заряжать коллектив — а вот к его помощникам были большие вопросы. Если вы помните, «Трактор» ещё посреди прошлого сезона перетасовал ассистентов Гатиятулина и повторил эту же процедуру в этом году: команде пришлось экстренно переводить из «Челмета» не работавшего до этого в КХЛ Юрия Добрышкина.

Ужасные результаты челябинцев в спецбригадах (15% реализации лишнего, 72% нейтрализации — худшее меньшинство Кубка Гагарина) как бы намекают на необходимость больших перемен. Есть к Заварухину и чисто тактические вопросы: он так и не поменял ничего в составе, когда серия с «Локо» уже валилась в тартарары, аргументируя это тем, что смысла не было. Возможно, «Трактору» нужен свой «Андрей Козырев», как у «Торпедо» год назад?

«Трактор» в третий раз за последние шесть лет попадает в медали. Все эти достижения были сделаны при разных костяках, и это не похоже на декларированные к 2025-му Кубки Гагарина, однако прямо сейчас в Челябинске есть хороший костяк, чтобы выиграть первое для города чемпионство. Нынешний сезон показал, что талант распределён по лиге более равномерно, и это приводит к плей-оффным сенсациям. «Трактору» теперь нужны точечные, но критически важные усиления для перехода на новый уровень.