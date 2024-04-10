Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Александра Радулова отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Ак Барс»

Агент Александра Радулова отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересны нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, отреагировал на слухи о том, что игрок покинет казанский клуб. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист покинет команду по окончании контракта.

«Контакт Александра Радулова с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года. Никаких решений по будущему игрока на сегодняшний день не принято», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Радулов в нынешней регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.

Материалы по теме
Перестройка в «Ак Барсе» и ЦСКА. Главные трансферные слухи КХЛ
Перестройка в «Ак Барсе» и ЦСКА. Главные трансферные слухи КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android