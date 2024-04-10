Агент Александра Радулова отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Ак Барс»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересны нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, отреагировал на слухи о том, что игрок покинет казанский клуб. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист покинет команду по окончании контракта.

«Контакт Александра Радулова с «Ак Барсом» действует до 30 апреля 2024 года. Никаких решений по будущему игрока на сегодняшний день не принято», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

37-летний Радулов в нынешней регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.