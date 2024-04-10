«Со стороны вратаря это унизительно». Новиков — о лакросс-голе Андрея Свечникова

Заслуженный тренер РФ, бывший тренер молодёжной и женской сборных России Юрий Новиков прокомментировал лакросс-гол российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Бостон Брюинз».

«Во-первых, это проявление очень высокого мастерства игрока. Если это разрешено, то это вызов вратарю, чтобы он разбирал такие ситуации. Подобный момент для гола очень сложный, поскольку, как правило, вратарь играет на коленях, садится, не успевает переместиться, у него открыт ближний угол.

Я понимаю, со стороны вратаря это унизительно, но мы исходим из того, что есть. Он может тут ответить своими действиями, чтобы таких ситуаций не было. Ну и, конечно, хочется обратиться к полевым игрокам, чтобы они эти моменты просчитывали, действовали на опережение, выставляли клюшку. Нужно, чтобы кто-то пытался блокировать, бить по клюшке бросающего», — цитирует Новикова ТАСС.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российский нападающий «Харрикейнз» открыл счёт в матче, эффектно оформив гол в ворота соперника в стиле «лакросс». Отметим, что впоследствии россиянин также записал на свой счёт результативную передачу в эпизоде с голом финского форварда Теуво Терявяйнена.

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