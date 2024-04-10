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Свечников: хотелось бы повеселее отпраздновать, но никто не понял, что это гол — только я

Свечников: хотелось бы повеселее отпраздновать, но никто не понял, что это гол — только я
Андрей Свечников
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свой лакросс-гол, который он забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:1).

«Давненько я не забивал, но гол в предыдущем матче придал мне уверенности. Но думаю, дело в том, насколько сильно ты хочешь это сделать. Видимо, я очень сильно захотел, так что постараюсь продолжать в том же духе. Что касается самого гола, то я оказался за воротами, а я всегда говорю, что буду пробовать этот финт.

Хотелось бы повеселее отпраздновать, но никто не понял, что это гол, только я, потому что шайба очень быстро вылетела из ворот. Очень рад, что забил свой третий лакросс в НХЛ», — сказал Свечников в перерыве встречи.

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