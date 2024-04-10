В «Ладе» подтвердили возможный уход тренера Павла Десяткова

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов подтвердил возможный уход помощника главного тренера Павла Десяткова. Напомним, по информации «Чемпионата», Десятков возглавит «Витязь».

«Десятков может покинуть команду, переговоры идут. Но пока официально ничего нет», — сказал Якубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Сезон-2023/2024 Павел Десятков работал ассистентом главного тренера «Лады» Олега Браташа. До этого два сезона 49-летний специалист возглавлял красноярский «Сокол».

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» (1-4). Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.