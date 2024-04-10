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«Затрагиваем генофонд страны». Быков возмутился возможным увеличением лимита на легионеров

«Затрагиваем генофонд страны». Быков возмутился возможным увеличением лимита на легионеров
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков возмутился возможным увеличением лимита на легионеров в КХЛ. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой в следующем сезоне КХЛ лимит на легионеров будет вновь увеличен до пяти иностранных хоккеистов. В текущем сезоне впервые этот лимит составляет лишь три легионера.

«В связи с чем предлагаются эти изменения? Надо задавать эти вопросы. Хотелось бы услышать доводы в связи с возможными переменами. Какие аргументы предоставляются? Можно ведь предложить и восемь, и 10 легионеров. Нужны аргументы и размышления на эту тему.

Это же тоже иммиграционная политика! Здесь мы затрагиваем генофонд нашей страны в спортивном плане. Все российские спортивные институты обязаны работать для совершенствования нашего спорта и заботиться о наших гражданах! Социальную программу развития нации никто не отменял. И ещё лозунг: всё лучшее — детям!» — цитирует Быкова Legalbet.

По ходу сезона состоялось совещание руководства клубов КХЛ, на котором большинство из них выступили за возвращение лимита в пять легионеров. Ранее бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук положительно высказался о возможном увеличении лимита на легионеров, которое может поспособствовать развитию молодых российских хоккеистов.

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Источник: КХЛ вернётся к лимиту на легионеров в пять человек в следующем сезоне
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