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«Клуб всегда будет жить!» Фастовский трогательно попрощался с болельщиками «Сибири»

«Клуб всегда будет жить!» Фастовский трогательно попрощался с болельщиками «Сибири»
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Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский трогательно попрощался с болельщиками на матче, посвящённом закрытию сезона. Специалист официально завершит работу в клубе по окончании контракта, который истекает 30 апреля 2024 года. Фастовский работал в «Сибири» с 2010 года.

«Спасибо, друзья, это всё были ваши победы. Все эти 14 лет. Это всё для вас! Клуб всегда будет жить, это точно! Ура!» — заявил Фастовский на весь домашний стадион «Сибири».

Права на видео принадлежат ХК «Сибирь». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

На должность генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» будет назначен Лев Крутохвостов. «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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