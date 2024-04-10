Бабаев: понятно было, что серия «Авангард» — «Локомотив» — это скрытый финал

Известный агент Шуми Бабаев заявил, что «Трактор» может считать успешным выступление в текущем сезоне КХЛ. Челябинцы дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах уступили «Локомотиву». Бабаев заявил, что серия второго раунда плей-офф между ярославцами и «Авангардом» являлась скрытым финалом Кубка Гагарина.

«Для «Локомотива» серия с «Трактором» очень хорошая, мощно отыграли – 4-0, в своём стиле задавили соперника. Обидно, что «Трактор» начал играть не в свой хоккей. Игроков психологически подломило то, что травму получил вратарь.

Я бы не требовал слишком многого от «Трактора» в этот сезон. Поменяли тренера, и комплектация состава и всё остальное было сделано под другого. Считаю, что сезон для «Трактора» очень удачный. Понятно было, что серия «Авангард» – «Локомотив» – это скрытый финал, и поражение Челябинска удивления не вызывает», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Серия второго раунда между «Локомотивом» и «Авангардом» завершилась победой ярославцев в семи матчах. По ходу серии железнодорожники вели со счётом 3-1, а омский клуб поменял главного тренера. Напомним, впервые в текущем сезоне КХЛ был введён перекрёстный плей-офф, благодаря которому команды Западной и Восточной конференции встретились между собой уже во втором раунде.