Хет-трик Терехова принёс «Нефтянику» третью победу в полуфинальной серии с «Рубином»
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В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Рубин» принимал альметьевский «Нефтяник». Со счётом 7:3 победу одержали гости. «Нефтяник» повёл в серии со счётом 3-2 и близок к выходу в финал Кубка Петрова.
ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
10 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
3 : 7
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Кателевский (Фазылзянов) – 04:35 (5x5) 0:2 Бровкин (Крутов, Комков) – 06:03 (5x5) 1:2 Горбунов (Кошурников, Алексеев) – 17:12 (5x5) 1:3 Терехов (Комков, Крутов) – 19:41 (5x4) 2:3 Бобылёв (Митрофанов) – 21:40 (5x5) 2:4 Гизатуллин (Хасанов, Альметкин) – 23:09 (5x5) 2:5 Терехов (Ионов, Быков) – 24:47 (5x5) 3:5 Лукин (Бусаров) – 39:57 (5x4) 3:6 Быков (Кателевский) – 56:03 (en) 3:7 Терехов (Быков, Мулюков) – 58:04 (en)
Одним из главных героев матча стал нападающий «Нефтяника» Семён Терехов. Ещё по шайбе в составе альметьевского клуба забросили Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин, Данил Гизатуллин и Максим Быков. В составе «Рубина» голами отметились Денис Горбунов, Владимир Бобылёв и Владислав Лукин. Отметим большое количество удалений и грубости в составах обеих команд.
Шестой матч серии пройдёт 12 апреля в Альметьевске.
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