Хет-трик Терехова принёс «Нефтянику» третью победу в полуфинальной серии с «Рубином»

В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» завершился пятый матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в котором местный «Рубин» принимал альметьевский «Нефтяник». Со счётом 7:3 победу одержали гости. «Нефтяник» повёл в серии со счётом 3-2 и близок к выходу в финал Кубка Петрова.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Нефтяника» Семён Терехов. Ещё по шайбе в составе альметьевского клуба забросили Дмитрий Кателевский, Артур Бровкин, Данил Гизатуллин и Максим Быков. В составе «Рубина» голами отметились Денис Горбунов, Владимир Бобылёв и Владислав Лукин. Отметим большое количество удалений и грубости в составах обеих команд.

Шестой матч серии пройдёт 12 апреля в Альметьевске.