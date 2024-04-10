Алексей Василевский с сыном посетил раздевалку «Тампа-Бэй» вместе с братом Андреем

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский с сыном посетил раздевалку «Тампа-Бэй» вместе со своим братом Андреем. Игрок обороны уфимского клуба прилетел в США вместе со своей семьёй, чтобы поддержать голкипера Василевского в предстоящих матчах плей-офф НХЛ.

«Мы на месте. Зашли в раздевалку «Тампы» с Андреем, Тёма счастлив! Ну а впереди у Андрея важнейшие матчи! Поддержим вместе», — написал в своём телеграм-канале Алексей.

Фото: телеграм-канал Алексея Василевского

Фото: телеграм-канал Алексея Василевского

В регулярном сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Алексей Василевский сыграл 59 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал пять результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 защитник провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт одну голевую передачу.