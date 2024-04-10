Овечкин сократил отставание от Ягра в гонке за первое место по победным голам в НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Детройтом» (2:1). Этот гол стал победным в матче.

Таким образом, на счету россиянина стало 129 победных голов за карьеру в НХЛ. По этому показателю Александр занимает второе место в истории и уступает лишь легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру, на счету которого 135 победных шайб в лиге.

Всего в карьере НХЛ Овечкин забросил 852 шайбы. Отставание до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ составляет 42 шайбы.

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 30 шайб и сделал 33 результативные передачи при показателе полезности «-21» и 20 минутах штрафного времени.