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«Локо» обыграл «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет со «СКА-1946»

«Локо» обыграл «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет со «СКА-1946»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «имени Виктора Коноваленко» завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местная «Чайка» принимала ярославский «Локо». Победу со счётом 2:1 в овертайме одержали ярославцы и вышли в финал Кубка Харламова.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
10 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ОТ
Локо
Ярославль
0:1 Ябелов (Роговский, Коростелёв) – 34:50 (5x5)     1:1 Крутов (Бреус, Чупин) – 57:21 (5x4)     1:2 Емельянов (Сурин, Дудоров) – 73:18 (6x5)    

На 35-й минуте счёт открыл хоккеист «Локо» Дмитрий Ябелов, которому ассистировали Илья Роговский и Максим Коростелёв. «Чайка» упорно пыталась сравнять счёт, и лишь на 58-й минуте Андрею Крутову с передачи Дмитрия Бреуса удалось сравнять счёт голом в большинстве. Овертайм продлился чуть более 13 минут, и Кирилл Емельянов принёс победу «Локо».

Таким образом, «Локо» вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет со «СКА-1946». Ярославцы во второй раз в истории МХЛ сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).

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