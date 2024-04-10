«Локо» обыграл «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет со «СКА-1946»

В Нижнем Новгороде на стадионе «имени Виктора Коноваленко» завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местная «Чайка» принимала ярославский «Локо». Победу со счётом 2:1 в овертайме одержали ярославцы и вышли в финал Кубка Харламова.

На 35-й минуте счёт открыл хоккеист «Локо» Дмитрий Ябелов, которому ассистировали Илья Роговский и Максим Коростелёв. «Чайка» упорно пыталась сравнять счёт, и лишь на 58-й минуте Андрею Крутову с передачи Дмитрия Бреуса удалось сравнять счёт голом в большинстве. Овертайм продлился чуть более 13 минут, и Кирилл Емельянов принёс победу «Локо».

Таким образом, «Локо» вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет со «СКА-1946». Ярославцы во второй раз в истории МХЛ сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).