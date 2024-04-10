Главный агент легионеров КХЛ прокомментировал возможное возвращение лимита в 5 иностранцев

Известный хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы большинства легионеров в КХЛ высказался по поводу возвращения лимита в пять легионеров на следующий сезон.

«Лимит на пять легионеров – это хорошая новость для лиги и хоккея полностью. Не смотря на всё, что происходит, хоккей в России всё равно остался самым сильным в Европе. Хорошо, что в лиге будет больше международного. Но, моё мнение, что направление остаётся прежним – искать и привезти в Россию хоккеистов самого высокого уровня, которые усилят клубы и лигу, не смотря на лимит», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в текущем сезоне КХЛ впервые лимит на легионеров был сокращён до трёх иностранных хоккеистов. По ходу сезона руководства большинства клубов лиги выступили за возвращение прежнего лимита в пять легионеров.