Ярослав Косов получил матч-штраф за удар клюшкой в голову в игре белорусской Экстралиги

Нападающий ХК «Брест» Ярослав Косов получил удаление до конца матча в первой игре финала плей-офф белорусской Экстралиги с «Металлургом».

Бывший нападающий клубов КХЛ решил отомстить за атаку своего вратаря. Косов набросился на нападающего «Металлурга» Артёма Антипова и стал толкать его клюшкой в шею. Форвард уже лежал на льду, но продолжал получать удары клюшкой. По сообщению пресс-службы клуба, у Антипова диагностирован ушиб шейного отдела позвоночника.

Ранее хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего ХК «Брест» Ярослава Косова, заявил, что форвард не теряет надежд получить контракт в КХЛ. Всего в КХЛ Косов провёл 534 матча, в которых отметился 120 (68+52) результативными действиями при показателе полезности «-24».