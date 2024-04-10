Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ярослав Косов получил матч-штраф за удар клюшкой в голову в игре белорусской Экстралиги

Ярослав Косов получил матч-штраф за удар клюшкой в голову в игре белорусской Экстралиги
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ХК «Брест» Ярослав Косов получил удаление до конца матча в первой игре финала плей-офф белорусской Экстралиги с «Металлургом».

Бывший нападающий клубов КХЛ решил отомстить за атаку своего вратаря. Косов набросился на нападающего «Металлурга» Артёма Антипова и стал толкать его клюшкой в шею. Форвард уже лежал на льду, но продолжал получать удары клюшкой. По сообщению пресс-службы клуба, у Антипова диагностирован ушиб шейного отдела позвоночника.

Ранее хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего ХК «Брест» Ярослава Косова, заявил, что форвард не теряет надежд получить контракт в КХЛ. Всего в КХЛ Косов провёл 534 матча, в которых отметился 120 (68+52) результативными действиями при показателе полезности «-24».

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Косова заявил, что игрок не теряет надежды вернуться в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android