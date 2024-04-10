Тренер «Металлурга» Жлобин о поступке Косова: не должно быть таких хоккеистов в нашей лиге

Главный тренер жлобинского «Металлурга» Дмитрий Кравченко резко высказался о грубом нарушении правил форварда «Бреста» Ярослава Косова. Бывший нападающий клубов КХЛ был удалён до конца матча за удар клюшкой в голову и шею форварда «Металлурга» Артёма Антипова, у которого был диагностирован ушиб шейного отдела позвоночника.

«У нас здесь не тайский бокс. Бить в шею игрока клюшкой… Я считаю, что не должно быть таких хоккеистов в нашей лиге. Нужно просто убирать, и всё. Кровь изо рта идёт.

Зачем это делать?! Отстранял бы надолго спортсменов, которые себе такое позволяют. Злости и так хватает. А когда идёт сверхзлость и вышибают игроков не по правилам, когда нет уважения… Пусть теперь компетентные органы разбираются, что дальше с таким спортсменом делать», — цитирует Кравченко sport5.by.

Первый матч финальной серии белорусской Экстралиги закончился разгромной победой «Металлурга» со счётом 6:1. Ранее агент Косова заявлял, что нападающий не теряет надежд получить контракт в КХЛ.