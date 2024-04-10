Маккиннон, Стэмкос и Слафковски стали авторами уникального события в НХЛ

В прошедший игровой день НХЛ состоялось три хет-трика, авторами которых стали капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос и форвард «Монреаля» Юрай Слафковски.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, эти трое хоккеистов стали авторами уникального события в НХЛ. Ещё никогда в истории лиги три первых номера драфтов НХЛ не оформляли хет-трики в один игровой день.

Маккиннон был выбран «Эвеланш» под общим первым номером на драфте НХЛ 2013 года. Стэмкос в 2008 году выбран в первом раунде под общим первым номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Слафковски был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте 2022 года.

Маккиннон с 137 (51+86) очками располагается в двух очках от Никиты Кучерова в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ.