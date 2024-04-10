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Журналист НХЛ назвал вероятных кандидатов в сборные США и Канады на чемпионат мира

Журналист НХЛ назвал вероятных кандидатов в сборные США и Канады на чемпионат мира
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Журналист Bally Sports Энди Стрикланд заявил, что сборные США и Канады на предстоящем чемпионате мира по хоккею получат значительное усиление из НХЛ. Чемпионат мира по хоккею – 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая.

Как сообщает журналист, в сборную Канады получили приглашение форвард «Чикаго» Коннор Бедард и вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. Американская сборная может получить значительное усиление в лице защитника Сета Джонса и нападающих Брэди Ткачука, Тревора Зеграса, Люка Канина и других.

Бедард ещё не имеет опыта выступлений за взрослую сборную Канады. 18-летний форвард является обладателем золотых медалей юниорского чемпионата мира и дважды обладателем золота МЧМ.

Чемпионат мира пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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