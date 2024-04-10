Хагель: я достиг 200 очков за карьеру, а Кучеров едва не набрал столько за один сезон НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Брэндон Хагель пошутил над высокой результативностью нападающего Никиты Кучерова. Форвард Хагель набрал 204 (88+116) очка за 289 матчей в НХЛ.

«Я достиг 200 очков за карьеру, а Кучеров едва не набрал столько же за один сезон НХЛ», — цитирует Хагеля пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Кучеров является лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 139 (43+96) очков в 77 матчах. Никита был признан лучшим плеймейкером в результате анонимного голосования игроков НХЛ. В голосовании приняли участие 639 хоккеистов НХЛ.

Всего в НХЛ 30-летний россиянин провёл 721 матч, в котором набрал 868 очков — забросил 319 шайб и отдал 549 результативных передач. Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли.