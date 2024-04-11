«Сент-Луис» стал второй командой НХЛ за 15 лет, забившей 4 гола после 4 бросков в матче

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.
«Музыканты» отправили четыре шайбы в ворота «ястребов» уже к завершению седьмой минуты первого периода. Примечательно, что за это время голкиперы «Блэкхоукс» не смогли совершить ни одного сейва. В стартовом составе начинал матч чешский голкипер Петр Мразек (пропустил три шайбы с трёх бросков), после чего его заменил шведский голкипер Арвид Сёдерблом, который пропустил с первого же броска.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сент-Луис» стал второй командой НХЛ за 15 лет (статистика с сезона-2009/2010), забившей 4 гола после 4 бросков в матче. В 2021 году подобным достижением отметились игроки «Ванкувер Кэнакс» в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
- 11 апреля 2024
-
08:13
-
08:05
-
07:25
-
06:40
-
06:25
-
06:10
-
05:25
-
04:25
-
03:47
- 10 апреля 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:30
-
23:10
-
22:45
-
22:25
-
22:14
-
21:48
-
21:40
-
21:26
-
21:12
-
20:50
-
20:24
-
20:05
-
19:45
-
19:20
-
18:50
-
18:25
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:50
-
16:20
-
15:50
-
15:42
-
15:30