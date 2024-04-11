Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» стал второй командой НХЛ за 15 лет, забившей 4 гола после 4 бросков в матче

«Сент-Луис» стал второй командой НХЛ за 15 лет, забившей 4 гола после 4 бросков в матче
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.

«Музыканты» отправили четыре шайбы в ворота «ястребов» уже к завершению седьмой минуты первого периода. Примечательно, что за это время голкиперы «Блэкхоукс» не смогли совершить ни одного сейва. В стартовом составе начинал матч чешский голкипер Петр Мразек (пропустил три шайбы с трёх бросков), после чего его заменил шведский голкипер Арвид Сёдерблом, который пропустил с первого же броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Кайру (Ледди, Хофер) – 02:04     2:0 Кайру (Саад, Бучневич) – 02:46     3:0 Крюг (Кессел, Александров) – 04:37     4:0 Болдюк (Томас, Шенн) – 06:59     4:1 Курашев (Корчински) – 28:40     5:1 Томас (Шенн, Болдюк) – 50:01     5:2 Слаггерт (Донато, Энтвистл) – 56:51    

ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сент-Луис» стал второй командой НХЛ за 15 лет (статистика с сезона-2009/2010), забившей 4 гола после 4 бросков в матче. В 2021 году подобным достижением отметились игроки «Ванкувер Кэнакс» в матче с «Эдмонтон Ойлерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 мая 2021, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хёгландер (Миллер, Хэмоник) – 00:31 (5x5)     0:2 Рэтбоун (Гаврилюк) – 04:43 (5x5)     0:3 Хэмоник (Бёзер, Хёгландер) – 06:33 (5x5)     0:4 Гаврилюк (Шмидт, Хаймор) – 12:22 (5x5)     1:4 Драйзайтль (Макдэвид, Смит) – 16:41 (5x4)     2:4 Пульюярви (Макдэвид, Бэрри) – 18:37 (5x5)     2:5 Граовац – 29:42 (5x5)     3:5 Драйзайтль (Нурс, Макдэвид) – 52:55 (5x5)     3:6 Бёзер (Пирсон) – 55:35 (5x5)    
Материалы по теме
«Сент-Луис» забил четыре гола за пять минут в первом периоде матча с «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android