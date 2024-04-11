«Сент-Луис» стал второй командой НХЛ за 15 лет, забившей 4 гола после 4 бросков в матче

В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.

«Музыканты» отправили четыре шайбы в ворота «ястребов» уже к завершению седьмой минуты первого периода. Примечательно, что за это время голкиперы «Блэкхоукс» не смогли совершить ни одного сейва. В стартовом составе начинал матч чешский голкипер Петр Мразек (пропустил три шайбы с трёх бросков), после чего его заменил шведский голкипер Арвид Сёдерблом, который пропустил с первого же броска.

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Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Сент-Луис» стал второй командой НХЛ за 15 лет (статистика с сезона-2009/2010), забившей 4 гола после 4 бросков в матче. В 2021 году подобным достижением отметились игроки «Ванкувер Кэнакс» в матче с «Эдмонтон Ойлерз».