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Бучневич набрал очки в четвёртом матче подряд, Александров — второе очко в сезоне НХЛ

Бучневич набрал очки в четвёртом матче подряд, Александров — второе очко в сезоне НХЛ
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Сент-Луис Блюз» одержали победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:2.

В составе «Блюз» результативными передачами отметились российские нападающие Павел Бучневич и Никита Александров.

28-летний Бучневич продлил результативную серию (1+3) до четырёх игр. Всего в 77 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 62 (27+35) очков.

23-летний Александров на пятой минуте первого периода ассистировал Тори Крюгу, забившему победный гол. Российский нападающий прервал серию без очков из 10 игр, набрав 2-й (0+2) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провёл 22 матча.

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