Инсайдер НХЛ: «Аризона Койотс» готовится к возможному переезду в Юту уже 18 апреля

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что НХЛ и «Аризона Койотс» готовятся к возможному переезду команды в Юту уже 18 апреля.

«Последняя игра команды состоится дома против «Эдмонтона» в следующую среду. Один игрок „Аризоны“ сообщил мне сегодня, что ходят слухи о «важной встрече», прежде чем все разойдутся на межсезонье. Лига направила совету управляющих записку, в которой указала на прогресс в переговорах по переезду команды в Юту, но несколько источников предупредили, что следует быть осторожными с какими-либо абсолютными заявлениями.

НХЛ выступает в роли посредника, ведя переговоры как с нынешним владельцем «Койотс» Алексом Меруэло, так и с будущим управляющим «Юты» Райаном Смитом. Несколько источников указывают на то, что реальный сценарий заключается в том, что Меруэло заплатит за команду $ 1 млрд, а Смит заплатит $ 1,2 млрд за покупку. Но главный секрет в том, что НХЛ пообещает Меруэло, чтобы дело не дошло до суда. Очевидно, что ещё многое предстоит сделать, но этот шаг набирает обороты», — цитирует Фридмана Sportsnet.

НХЛ разрабатывает два варианта календаря матчей на сезон-2024/2025, один из которых предназначен на случай переезда «Аризоны» в Солт-Лейк-Сити.