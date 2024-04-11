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Рик Токкет — о возможном переезде «Аризоны»: это отстойно, там отличная фанатская база

Рик Токкет — о возможном переезде «Аризоны»: это отстойно, там отличная фанатская база
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Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет высказался о возможном переезде клуба «Аризона Койотс» в штат Юта. Ранее инсайдеры НХЛ сообщали, что идут активные переговоры по переезду клуба. Токкет ранее работал в клубе на протяжении нескольких лет и выступал за него во время своей игровой карьеры.

«Жаль, что ситуация такая нестабильная. Я думаю, люди устали от нестабильности. Где лучше продавать хоккей? Игрокам там нравится играть и жить. Там отличная фанатская база. Будет отстойно, если они уедут оттуда. Это может быть действительно хороший хоккейный рынок», — цитирует Токкета пресс-служба «Ванкувера».

Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что НХЛ и «Аризона Койотс» готовятся к возможному переезду команды в Юту уже 18 апреля.

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