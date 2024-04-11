Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» — «Автомобилист»: кто выйдет вперёд в полуфинале Кубка Гагарина?

«Металлург» — «Автомобилист»: кто выйдет вперёд в полуфинале Кубка Гагарина?
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 апреля, в Магнитогорске состоится пятый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Счёт в серии равный — 2-2. Начало игры — в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
11 апреля 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель пятого матча выйдет вперёд в серии со счётом 3-2 и будет в шаге от попадания в финал Кубка Гагарина. По ходу серии команды по разу обменялись гостевыми победами и одержали по одной домашней победе. «Чемпионат» предлагает угадать победителя матча и пройти опрос: «Металлург» — «Автомобилист»: кто выйдет вперёд в полуфинале Кубка Гагарина?»

Первый матч серии завершился победой «Металлурга» со счётом 2:1. Вторая встреча осталась за «Автомобилистом» — 4:2. В третьем матче «Магнитка» победила в овертайме со счётом 3:2. В четвёртой встрече уральский клуб вырвал победу в матче за семь секунд до конца третьего периода (5:3).

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android