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Плющев — о «Локомотиве»: длительный отдых — это не всегда хорошо, можно потерять тонус

Плющев — о «Локомотиве»: длительный отдых — это не всегда хорошо, можно потерять тонус
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что «Локомотив» может потерять тонус во время паузы. Ярославский клуб всухую обыграл «Трактор» в полуфинальной серии и вышел в финал Кубка Гагарина. Заключительный матч серии ярославцы провели 8 апреля и ждут победителя пары «Металлург» — «Автомобилист».

«Длительный отдых – это не всегда хорошо. Команда выходит из жёсткого игрового режима. У соперника «Локомотива» по финалу всё равно будут свои дни для восстановления. А вот Ярославль может потерять тонус.

Возможно, в стартовом матче физика будет на стороне железнодорожников, но не более того. Так что задача тренеров – это составить нужный план подготовки и сохранить психологический настрой. Так что, с одной стороны, длительный перерыв – это благо, а с другой стороны – нет», – цитирует Плющева Liveresult.

Отметим, что с подобной проблемой длительной паузы столкнулся «Трактор» перед полуфинальной серией с «Локомотивом». Тогда челябинцы всухую обыграли московское «Динамо» и более 10 дней ждали первого матча с ярославцами. «Трактор» в итоге не выиграл ни одной игры в серии с «Локомотивом».

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