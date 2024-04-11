«Трактор» рассыпался психологически». Юрзинов-мл. — о поражении челябинцев от «Локомотива»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Юрзинов-младший оценил выступление «Трактора» в текущем сезоне и прокомментировал полуфинальную серию челябинцев с ярославским «Локомотивом», в первом матче которой травму получил основной голкипер команды Зак Фукале. В итоге «Трактор» всухую уступил «Локомотиву» со счётом 0:4.

«Челябинск по составу ничем не уступал «Локомотиву». «Трактор» отлично проявил себя в сезоне, очень крепкая команда. Из-за потери Фукале команда психологически рассыпалась. «Трактор» было не узнать после яркой серии с московским «Динамо». Надо было потерю вратаря как-то по-другому обыграть. Пошло многой ярких речей, эмоциональных всплесков.

Мне кажется, перед третьей игрой спич про Шалунова разоружил команду. Все эти разговоры и скандалы были ни к чему. Надо вести себя более уравновешенно. Популистские заявления ни к чему хорошему не ведут. Все начинают думать о другом, а не о хоккее», — приводит слова Юрзинова-младшего Legalbet.

Ранее генменеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что травма основного вратаря Зака Фукале в первом матче полуфинальной серии с «Локомотивом» сильно повлияла на исход серии. Основным вратарём челябинцев стал Сергей Мыльников, для которого эта серия плей-офф стала дебютной в карьере. «Трактор» в первом и втором раундах плей-офф обыграл уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо».