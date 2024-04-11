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Форвард «Металлурга» Зернов оформил хет-трик в матче серии плей-офф с «Автомобилистом»

Форвард «Металлурга» Зернов оформил хет-трик в матче серии плей-офф с «Автомобилистом»
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В Магнитогорске закончился пятый матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024, в которой местный «Металлург» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Магнитки».

Хет-трик в матче оформил форвард магнитогорского клуба Денис Зернов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что для Зернова этот хет-трик стал вторым в карьере. Первый раз форвард забивал три шайбы в матче Кубка Гагарина — 2022 с «Барысом» (5:2) 7 марта.

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