Разин — о победе «Металлурга»: хорошая игра, ошибку Гераськина я уже забыл

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2) в рамках пятой игры полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024

— Хорошая игра, достойная полуфинала. Начало хорошее с нашей стороны, особенно второй гол в раздевалку дал нам сил и эмоций. Второй период тоже хорошо играли, к сожалению, эта глупая шайба дала сил «Автомобилисту». Пропустили вторую, сработало большинство, что очень радует: шайба хорошо ходила, моменты были, вратаря накормили, как говорится. Очень важный был третий гол, плюс в концовке в меньшинстве пластались, ловили всё на себя, что тоже немаловажно в таких играх.

— Гребёнкин перестал выходить после одной смены во втором периоде…

— Это было не по медицинским показателям. Есть свои нюансы, Никита — хороший хоккеист, думаю, что он этот шаг воспримет и отнесётся к нему нормально.

— Голы Вовченко и Гераськина — награда за терпение и упорство?

— Я думал, это всё отголоски Череповца, с этой стороны. Я уж и забыл, что Гераськин сделал ошибку в прошлой игре. Это была ошибка, которую уже не оставалось времени исправить. Такие ошибки делают все, повторюсь, доверие получают все, что сильнее на сегодняшний день. Это касается всех — и Канцерова, и Силантьева, и Акользина, Юрова, Карпова, всех. Бывают фатальные ошибки, технический брак, но если хоккеист отдаётся игре, всё это приветствуется, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.