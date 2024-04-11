Заварухин: думал, что сегодня мы не будем играть в большинстве

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от «Металлурга» (2:5) рассказал о том факте, что клуб из Екатеринбурга играл в большинстве лишь два раза.

«Металлург» предлагает что-то новое при игре в меньшинстве по ходу серии, потому что до этого большинство было главным преимуществом? А сколько раз мы играли в большинстве в Магнитогорске, вы помните? Я думал, что сегодня мы тоже не будем играть в большинстве, если честно. Мы первую игру не играли в большинстве, во второй игре только «5 на 3» дали. Сегодня до последнего думал, что у соперника не будет удалений», — - передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Следующая игра в этой серии состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

