Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин: думал, что сегодня мы не будем играть в большинстве

Заварухин: думал, что сегодня мы не будем играть в большинстве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от «Металлурга» (2:5) рассказал о том факте, что клуб из Екатеринбурга играл в большинстве лишь два раза.

«Металлург» предлагает что-то новое при игре в меньшинстве по ходу серии, потому что до этого большинство было главным преимуществом? А сколько раз мы играли в большинстве в Магнитогорске, вы помните? Я думал, что сегодня мы тоже не будем играть в большинстве, если честно. Мы первую игру не играли в большинстве, во второй игре только «5 на 3» дали. Сегодня до последнего думал, что у соперника не будет удалений», — - передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Следующая игра в этой серии состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

Материалы по теме
Заварухин — после 2:5 от «Металлурга»: неоправданное удаление решило исход матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android