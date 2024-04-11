Заварухин прокомментировал игру Анатолия Голышева в плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от «Металлурга» (2:5) оценил игру нападающего Анатолия Голышева, который вышел на первое место с списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина — 2024.

«В чём секрет хорошей игры Анатолия Голышева? Надо у него спросить, он, наверное, ответит на этот вопрос. Вся команда играет, помогает ему, связка неплохая и с Да Костой, и с Макеевым, иногда Хрипунов помогает. Это именно командные голы, я считаю. Он снайпер, у него есть это чувство, пусть и дальше помогает команде», — - передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Следующая игра в этой серии состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.