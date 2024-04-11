Заварухин рассказал об изменениях в составе перед игрой с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после поражения от «Металлурга» (2:5) рассказал о причинах изменений в составе перед сегодняшней игрой.

«В чём был смысл рокировки Хрипунов – Макеев? Мы, в принципе, когда проигрывали 0:2, я уже поменял звенья, и это пошло на пользу, мы сравняли счёт. Вернулся Макеев к Голышеву, одна смена была, когда Голышев забивал, Мэйсек играл с ним. Сделал ротацию звеньев, и каждый центральный выходил с разными крайними, чтобы встряхнуть ребят, дать им эмоций с новым партнёром. Это пошло, получилось, но дальнейшее удаление, когда соперник забил, решило исход матча.

Вы до последнего искали варианты сочетаний, которые могут выстрелить? Да, ребята вместе играли в регулярном сезоне, разные звенья были. Сейчас пробовали это сделать. Пошло, но не хватило нам того, что не реализовали свои моменты, вратарь соперника здорово сыграл.

Были мысли по выбору вратаря перед матчем? Если Евгений начинал, значит не было мыслей никаких. Мы там (в прошлом матче) немного делали это вынуждено. Женя сыграл, посмотрим», — - передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.