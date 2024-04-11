Журналист рассказал, кто из игроков США в НХЛ дал предварительное согласие на участие в ЧМ

Журналист Анди Стриклэнд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twwiter) назвал имена игроков сборной США, которые дали предварительное согласие на участие в чемпионате мира — 2024 в Чехии.

«Предварительное согласие на участие в мировом первенстве уже дали защитники Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») и Сет Джонс («Чикаго Блэкхоукс»), а также форварды Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»), Брэди Ткачук, Шейн Пинто (оба — «Оттава Сенаторз»), Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»)», — написал Стриклэнд.

Напомним, чемпионат мира по хоккею-2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Ранее журналист Bally Sports Энди Стрикланд заявил, что сборные США и Канады на предстоящем чемпионате мира по хоккею получат значительное усиление из НХЛ.