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Нападающий «Металлурга» Михайлис назвал переломный момент пятого матча с «Автомобилистом»

Нападающий «Металлурга» Михайлис назвал переломный момент пятого матча с «Автомобилистом»
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Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис рассказал о переломном моменте в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (5:2, 3-2 в серии).

«Думаю, переломным стало большинство, когда мы вышли вперёд. Мы получили большинство, и ребята хорошо его разыграли и удачно бросили. Если ты без скорости, то, конечно, играть тяжеловато. Надо всегда держать дистанцию и хороший темп, совершать больше «улиток», быть подвижнее. Благодаря этому становится легче играть», — сказал Михайлис в интервью Legalbet.

Напомним, следующая игра в серии «Металлург» — «Автомобилист» состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск. В случае победы «Магнитки» серия завершится и финале Кубка Гагарина — 2024 сыграют «Металлург» — «Локомотив».

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