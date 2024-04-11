Денис Зернов прокомментировал свой хет-трик в ворота «Автомобилиста»

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Нападающий «Металлурга» Денис Зернов рассказал о победном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (5:2) и поделился эмоциями от своего хет-трика во встрече.

– Положительные эмоции. Здорово, что выиграли очень важный пятый матч. В начале хорошо складывалось, потом они переломили игру. Здорово, что в меньшинстве выстояли и в конце забили.

– Ты оформил хет-трик. Какая из шайб наиболее ценна?

– Без разницы, если честно. Главное, что выиграли.

– А что после третьей шайбы около своей скамейки кричал?

– Ничего, просто эмоции.

Что чувствуешь после хет-трика?

– Если честно, ничего. Особенного такого чувства нет, главное, что победили. С хорошим настроением едем в Екатеринбург, — сказал Зернов в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что для Зернова это второй хет-трик в карьере. Впервые форвард забросил три шайбы в матче Кубка Гагарина — 2022 с «Барысом» (5:2) 7 марта.