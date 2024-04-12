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Мэттьюс вошёл в топ-20 НХЛ по голам за сезон

Мэттьюс вошёл в топ-20 НХЛ по голам за сезон
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В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
4 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Марнер) – 00:18     1:1 Хаула – 00:39     2:1 Мэттьюс (Доми, Броди) – 06:08     2:2 Фут – 07:57     2:3 Майер (Братт, Хьюз) – 12:37 (pp)     3:3 Мэттьюс (Доми, Бертуцци) – 27:59     4:3 Кемпф (Дьюар) – 29:16     4:4 Майер (Хишир) – 39:48 (pp)    

На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче ничейный – 4:4. Дубль за «Торонто» оформил американский нападающий Остон Мэттьюс.

Остон Мэттьюс Подробнее

Благодаря этим двум шайбам американский форвард вошёл в топ-20 НХЛ по количеству голов за один сезон. На счету Мэттьюса на данный момент 68 забитых голов в нынешнем сезоне. Таким образом, он догнал Майка Босси, Фила Эспозито и Яри Курри, у которых также было 68 голов.

Первые две позиции в этом рейтинге занимает Уэйн Гретцки. В сезоне-1981/1982 у него в 80 матчах 92 гола, а в сезоне-1983/1984 форвард в 74 встречах забросил 87 шайб. Третья строчка у Бретта Халла, который в сезоне-1990/1991 забил 86 голов.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

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