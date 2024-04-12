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Остон Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

Остон Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке
Остон Мэттьюс
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе хозяев дублем отметился лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ американский нападающий Остон Мэттьюс, который сегодня забил 67-й и 68-й голы в текущем регулярном чемпионате. При этом первая шайба в матче стала для Остона 50-й в равных составах в этом сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Марнер) – 00:18     1:1 Хаула – 00:39     2:1 Мэттьюс (Доми, Броди) – 06:08     2:2 Фут – 07:57     2:3 Майер (Братт, Хьюз) – 12:37 (pp)     3:3 Мэттьюс (Доми, Бертуцци) – 27:59     4:3 Кемпф (Дьюар) – 29:16     4:4 Майер (Хишир) – 39:48 (pp)     4:5 Братт (Хьюз, Майер) – 51:03 (pp)     5:5 Таварес (Райлли, Марнер) – 55:13     5:6 Братт – 58:46    

За последние 33 года только трём игрокам в истории НХЛ удавалось добраться до этого показателя. В сезоне-1990/1991 Бретт Халл забросил 57 шайб в равных составах, а спустя два года Теэму Селянне забил 52 гола в таком формате.

Таким образом, 26-летний Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке, став первым игроком в нынешнем столетии с 50 голами в сезоне в равных составах. Сейчас на счету американца уже 51 такой гол.

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