Остон Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе хозяев дублем отметился лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ американский нападающий Остон Мэттьюс, который сегодня забил 67-й и 68-й голы в текущем регулярном чемпионате. При этом первая шайба в матче стала для Остона 50-й в равных составах в этом сезоне.

За последние 33 года только трём игрокам в истории НХЛ удавалось добраться до этого показателя. В сезоне-1990/1991 Бретт Халл забросил 57 шайб в равных составах, а спустя два года Теэму Селянне забил 52 гола в таком формате.

Таким образом, 26-летний Мэттьюс установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке, став первым игроком в нынешнем столетии с 50 голами в сезоне в равных составах. Сейчас на счету американца уже 51 такой гол.