Сборная Беларуси сыграет майские встречи под руководством Квартальнова

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Стал известен состав и тренерский штаб сборной Беларуси для подготовки к майским матчам со сборной Казахстана и командой «Россия 25».

Сборная Беларуси будет готовиться к этим играм под руководством Дмитрия Квартальнова. В штаб российского специалиста войдут также Александр Андриевский, Сергей Стась, Павел Перепехин и Андрей Мезин.

Под руководством тренерского штаба работают 23 хоккеиста.

Вратари: Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Максим Лубский («Гомель»), Алексей Снытко («Шахтёр»);

Защитники: Олег Пожиган («Динамо-Минск», КХЛ), Кристиан Хенкель («Барыс», КХЛ), Никита Парфенюк («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Павел Воронов («Гомель»), Даниил Степанов («Южный Урал», ВХЛ), Евгений Лисовец («Адмирал», КХЛ);

Нападающие: Тимофей Ковгореня, Иван Секерин, Владислав Кодола, Егор Игнатенко, Степан Звягин, Вадим Мороз, Валентин Демченко, Никита Пышкайло, Егор Клавдиев, Мирослав Михалёв (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Иван Дроздов («Салават Юлаев», КХЛ), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ).

Напомним, со 2 по 11 мая 2024 года сборная «Россия 25» проведёт пять матчей со сборными Беларуси и Казахстана.