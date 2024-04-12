Мышкин: сегодня хоккей — «раскопки», жертвами такого стиля становятся голкиперы

Легендарный голкипер сборной СССР, экс-тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин рассказал о динамичной игре на пятачке команд в Континентальной хоккейной лиге.

— Посмотрите, сколько травм в плей-офф КХЛ именно у вратарей — Фукале, Коновалов, в прессе писали, что на уколах играли Самонов и Серебряков, ну и так далее по списку.

— Случайность?

— Я так не считаю. Хоккей в КХЛ после уменьшения площадок стал проще и агрессивнее, всё идёт и все идут на ворота. Это раньше хоккей у нас был игрой, а сегодня — «раскопки». Любимый глагол наших игроков и журналистов — «копать». В принципе это тенденция современного хоккея.

Жертвами такого стиля становятся голкиперы. По идее, им нужно следить за шайбой, но как её увидеть, если к тебе на пятак приезжает толпа с клюшками наперевес и все тебя атакуют? В итоге приходится выдерживать и силовую борьбу, отсюда, кстати, и новые требования к вратарским габаритам, — сказал Мышкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в первом матче серии «Локомотив» — «Трактор» вратарь челябинского клуба Зак Фукале получил травму после того, как в него въехал форвард ярославского клуба Максим Шалунов. Голкипер не смог продолжить ту встречу и больше не появлялся на льду в течение серии. «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-0.