А. Заварухин: у «Трактора» был именно коллектив, спасибо ребятам

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поблагодарил хоккеистов своей команды за сезон, в котором челябинский клуб завоевал бронзовые медали.

«Сезон для нас сложился позитивно, хотя он не был лёгким. Слова благодарности [губернатору] Алексею Текслеру, что он утвердил меня в роли исполняющего обязанности главного тренера и главным в дальнейшем. Спасибо ребятам, которые сплотились и приняли мои идеи. У нас был именно коллектив и команда, которая прошла два раунда», — сказал Заварухин на пресс-конференции.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.