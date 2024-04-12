Защитник «Трактора»: «Локомотив» в хорошем смысле можно назвать роботами

Защитник «Трактора» Илья Карпухин высказался об игре в серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом» и сравнил её с противостоянием с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Локомотив» в хорошем смысле можно назвать роботами – их тяжело спровоцировать и вывести на эмоции. Они приезжают на пятак «потыкаться», мы хотели найти момент, но все эти попытки потерпели неудачу. Видимо, у них была конкретная установка никуда не лезть и не ввязываться ни во что такое. Если сравнивать с Уфой, там тоже ребята на эмоциях, все были заряжены, поэтому в той серии эмоции и вышли на первый план», — цитирует Карпухина сайт КХЛ.

«Трактор» проиграл серию с «Локомотивом» в четырёх матчах и завершил сезон с бронзовыми медалями. По ходу плей-офф челябинцы последовательно обыграли уфимский «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Регулярный чемпионат «Трактор» завершил на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, уволив Анвара Гатиятулина спустя месяц после старта чемпионата.