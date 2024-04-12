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СКА обратился в клубы КХЛ с предложением поддержать реформу судейства

СКА обратился в клубы КХЛ с предложением поддержать реформу судейства
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Как стало известно «Чемпионату», хоккейный клуб СКА направил письма во все клубы КХЛ с проектом реформирования организации судейства.

«Текущий чемпионат продемонстрировал огромные проблемы в современной модели управления судейского департамента – судейские ошибки, отсутствие внятных объяснений спорных эпизодов, постановка судей вышей клубов и игроков привела в этом сезоне к ряду скандалов и самое главное – к неспортивному итогу результатов матчей», — говорится в письме.

Проект повторяет предложение клубов, о котором ранее писал «Чемпионат».

Основная его идея в том, что независимый судейский комитет будет подчиняться не руководству лиги, а Всероссийской коллегии судей. Он будет регулировать деятельность главного арбитра лиги и отчитываться перед советом директоров КХЛ, то есть клубам лиги.

ХК СКА планирует вынести предложение на обсуждение Совета директоров и инициировать создание рабочих групп и совещаний по данному вопросу.

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