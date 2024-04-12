Роман Ротенберг обвинил МХЛ в непрофессионализме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Молодежная хоккейная лига действует непрофессионально из-за отсутствия дат проведения финальной серии Кубка Харламова.

«Это не самом деле непрофессионально, так как тренерскому штабу очень тяжело в первую очередь выстроить тренировочный процесс подготовки к финалу. Ребята, тренерский штаб работали весь год, чтобы выйти в финал. Ежедневно.

Конечно, в любой ситуации мы будем искать решение. У любой проблемы есть решение. Но это же недопустимо и непрофессионально. В команде собраны серьёзные игроки, серьёзный тренерский штаб. Почему такое отношения к команде, клубу?», — сказал Ротенберг в интервью «Матч ТВ».

Напомним, 10 апреля, «Локо» обыграл «Чайку» и вышел в финал Кубка Харламова, где сыграет со «СКА-1946». Ярославцы во второй раз в истории МХЛ сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).