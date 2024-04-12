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Форвард ЦСКА Каменев организует сбор средств пострадавшим от наводнения в Орске

Форвард ЦСКА Каменев организует сбор средств пострадавшим от наводнения в Орске
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Нападающий хоккейного клуба ЦСКА и уроженец Орска Владислав Каменев объявил о сборе средств для помощи пострадавшим от паводка в Оренбургской области.

«Наш нападающий родился и вырос в Орске, поэтому не мог пройти мимо большой беды родного города. Владислав на связи с местными волонтёрами, и помощь будет оказываться адресно пострадавшим жителям. Весь отчёт о помощи будет опубликован на личной странице хоккеиста в социальных сетях», — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Напомним, в начале апреля в Оренбургской области случилось наводнение. По сообщению властей региона, подтоплены десятки тысяч жилых домов и приусадебных участков. Эвакуированы несколько тысяч человек. Больше всего пострадал город Орск, где 5 апреля произошёл прорыв дамбы на реке Урал.

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