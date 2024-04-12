Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тертышный и Макрицкий войдут в тренерский штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»

Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в казанском «Ак Барсе» войдут Александр Макрицкий и Алексей Тертышный.

Макрицкий провёл сезон-2023/2024 в должности помощника главного тренера челябинского «Трактора».

Тертышный работал в подмосковном «Витязе». В октябре 2023-го после отставки Александра Завьялова стал исполняющим обязанности главного тренера до назначения на эту должность Дмитрия Рябыкина.

В ближайшее время руководство казанского клуба должно официально объявить о назначении Гатиятулина главным тренером «Ак Барса».

Напомним, в начале апреля стало известно, что специалист дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду, несмотря на устную договорённость с «Сибирью» о подписании двухлетнего соглашения.