Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тертышный и Макрицкий войдут в тренерский штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»

Тертышный и Макрицкий войдут в тренерский штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»
Аудио-версия:
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб Анвара Гатиятулина в казанском «Ак Барсе» войдут Александр Макрицкий и Алексей Тертышный.

Макрицкий провёл сезон-2023/2024 в должности помощника главного тренера челябинского «Трактора».

Тертышный работал в подмосковном «Витязе». В октябре 2023-го после отставки Александра Завьялова стал исполняющим обязанности главного тренера до назначения на эту должность Дмитрия Рябыкина.

В ближайшее время руководство казанского клуба должно официально объявить о назначении Гатиятулина главным тренером «Ак Барса».

Напомним, в начале апреля стало известно, что специалист дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду, несмотря на устную договорённость с «Сибирью» о подписании двухлетнего соглашения.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Александра Радулова отреагировал на слухи о том, что игрок покинет «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android