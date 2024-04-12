Президент КХЛ Морозов: не стоит рано уезжать, чтобы прозябать в низших лигах

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о преждевременном отъезде молодых игроков за океан.

«Не стоит уезжать за океан преждевременно, чтобы потом прозябать в низших лигах с туманными перспективами на повышение. В России созданы все условия для развития. А в условной Американской хоккейной лиге игроков не развивают, из них просто выжимают все соки. Тех, кто вылезет, пробьётся в НХЛ, — единицы. А у нас работают с молодыми ребятами, подводят их к взрослому хоккею. Есть ВХЛ, МХЛ, через которые ребята проходят. Не надо спешить за океан. Мечтаешь попасть в НХЛ? Хорошо, но уезжай туда готовым. Например, Кирилл Капризов. Здесь себя проявил, приехал туда — и сразу на лидирующие роли. Здорово, когда есть на кого в этом плане равняться. У нас работает информационная программа «Играй в России», которая рассказывает о разных случаях. Там интервью с ветеранами, которые всё это прошли на личном опыте», — приводит слова Морозова «Российская газета».