Стал известен генеральный менеджер сборной Канады на Турнире четырёх наций

Пост генерального менеджера сборной Канады по хоккею на Турнире четырёх наций займёт функционер Дон Суини. Об этом сообщил журналист Пьер Лебрюн в соцсети X (ранее Twitter).

До этого Суини не работал с национальной командой Канады. В данный момент он занимает аналогичную должность в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз».

Напомним, с 12 по 20 февраля 2025 года НХЛ впервые проведёт Турнир четырёх наций. Два североамериканских города, в которых будет проходить соревнование, ещё не определены, но лига близка к их выбору.

Участниками турнира станут национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции. Сборная России участие в этих соревнованиях не примет.

В марте заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о графике проведения турнира.