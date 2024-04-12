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Стал известен генеральный менеджер сборной Канады на Турнире четырёх наций

Стал известен генеральный менеджер сборной Канады на Турнире четырёх наций
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Пост генерального менеджера сборной Канады по хоккею на Турнире четырёх наций займёт функционер Дон Суини. Об этом сообщил журналист Пьер Лебрюн в соцсети X (ранее Twitter).

До этого Суини не работал с национальной командой Канады. В данный момент он занимает аналогичную должность в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз».

Напомним, с 12 по 20 февраля 2025 года НХЛ впервые проведёт Турнир четырёх наций. Два североамериканских города, в которых будет проходить соревнование, ещё не определены, но лига близка к их выбору.

Участниками турнира станут национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции. Сборная России участие в этих соревнованиях не примет.

В марте заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о графике проведения турнира.

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