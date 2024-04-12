Агент Ботев — о зарплатах в ВХЛ: не может хоккеист получать меньше работника «Пятёрочки»

Хоккейный агент Иван Ботев рассказал о проблемах хоккеистов во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), связанных с зарплатами и бытом.

«Моё мнение — лимит надо убирать. Если ты хочешь делать профессиональную лигу, чтобы она была на самом высоком уровне, надо вообще убирать лимит. И пусть играют лучшие в КХЛ, а молодёжь пробивалась наверх через ВХЛ.

Также, считаю, необходимы реформы в ВХЛ, потому что там вообще ужас в плане зарплат и быта. Например, минимальный оклад в ВХЛ равен 40-50 тысячам рублей. Ну как на эти деньги выжить? Тем более в некоторых клубах эти деньги платят вообще чуть ли не раз в сезон. Не может быть такого, чтобы профессиональный хоккеист получал меньше работника условной «Пятёрочки». Так что нужны нормальные условия в ВХЛ, ведь в футболе, в той же ФНЛ нормальные зарплаты дают, а не 40 тысяч», — приводит слова Ботева Metaratings.ru.

Напомним, в начале апреля появилась информация, что в следующем сезоне КХЛ планирует вернуться к лимиту в пять легионеров. Текущий сезон стал первым, в котором лимит на иностранных хоккеистов был установлен в количестве трёх человек.